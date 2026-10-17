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Colisão frontal entre caminhão e carro deixa morto e bloqueia BR-116 na Bahia

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (17), em Tucano; equipes do DPT e do Corpo de Bombeiros atuam no local

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:22

BR 116
BR 116 (imagem ilustrativa) Crédito: Foto: Divulgação / Comunicação ANTT

Um trecho da BR-116, no município de Tucano, no nordeste da Bahia, foi totalmente interditado na manhã deste sábado (17) após uma colisão frontal entre um caminhão e um veículo de passeio que deixou uma pessoa morta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h50, no km 301 da rodovia. A interdição foi realizada para permitir o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Corpo de Bombeiros no atendimento à ocorrência.

Equipes da PRF estão no local monitorando a situação. Até o momento, não há informações sobre a previsão de liberação da pista.

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