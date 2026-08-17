ACIDENTE

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:51

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia Crédito: Divulgação

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na madrugada desta segunda-feira (17), na BR-407, em Jaguarari, no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 0h45, no km 100 da rodovia.

O sinistro envolveu um veículo de passeio e um caminhão. A PRF não divulgou, até o momento, a identidade da vítima nem outros detalhes sobre as circunstâncias da colisão.