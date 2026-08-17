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Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:51

Homem compra carro roubado por meio de rede social e acaba detido pela PRF na BR 324
Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia Crédito: Divulgação

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na madrugada desta segunda-feira (17), na BR-407, em Jaguarari, no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 0h45, no km 100 da rodovia.

O sinistro envolveu um veículo de passeio e um caminhão. A PRF não divulgou, até o momento, a identidade da vítima nem outros detalhes sobre as circunstâncias da colisão.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

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