Colisão frontal entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-407, na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:51
Uma pessoa morreu após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na madrugada desta segunda-feira (17), na BR-407, em Jaguarari, no norte da Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 0h45, no km 100 da rodovia.
O sinistro envolveu um veículo de passeio e um caminhão. A PRF não divulgou, até o momento, a identidade da vítima nem outros detalhes sobre as circunstâncias da colisão.
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