Com 15 pacotes com cocaína, homem é preso em Boca da Mata

Um homem que carregava porções de drogas foi preso na manhã do último sábado (23), por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos Apolo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as equipes faziam rondas na Avenida Jorge Calmon, em Boca da Mata.



Enquanto faziam o patrulhamento, os PMs avistaram o homem. Ao notar os policiais, ele teria ficado nervoso. Ao perceber isso, os militares o abordaram e fizeram a busca pessoal. Com o suspeito, foram encontradas 15 embalagens com cocaína, quatro trouxinhas de maconha e um aparelho celular.