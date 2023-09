Com atendimentos via agendamento, Feira da Pessoa Idosa começa dia 21

Crédito: Divulgação

Com 100% dos atendimentos disponíveis via agendamento, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, promove entre os dias 21 e 23 de setembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a Feira da Pessoa Idosa. A iniciativa deve atender até 15 mil pessoas, sendo exclusiva para maiores de 60 anos.



De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, “a iniciativa busca facilitar o acesso das pessoas idosas aos serviços de saúde que possuem demanda represada, tais como consultas e exames oftalmológicos, cirurgias eletivas, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma, preventivo, raio-X, bem como procedimentos odontológicos, avaliação nutricional, dentre outros”.

O agendamento será exclusivamente online, através do site (clique aqui), e cada cidadão poderá fazer o agendamento de até três serviços, selecionando o dia e turno do atendimento. “Essa inovação é fruto de uma demanda que partiu da própria população durante as pesquisas que fizemos nas Feiras de Saúde anteriores. Com 100% dos serviços agendados, será possível acolher melhor os idosos e evitar longas filas”, afirma o coordenador da Feira Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes.

Não haverá atendimento por demanda espontânea, ou seja, apenas as pessoas agendadas terão atendimento garantido. Para ter acesso aos serviços de saúde e de cidadania, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de agendamento. No caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas para cirurgias eletivas, é preciso apresentar a solicitação médica.

No local, estará estacionada uma carreta do SAC Móvel, onde será ofertada emissão de RG, antecedentes criminais, recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado), além de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) também participará da ação com diversos serviços. Destaque para o atendimento da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), rodas de conversa sobre envelhecimento e uso racional de medicamentos, bem como orientações sobre os direitos e deveres da pessoa com deficiência, a exemplo do Passe Livre Intermunicipal.

Na área artística, a Orquestra Sinfônica Neojibá fará uma apresentação na abertura do evento, a partir das 9 horas.

A Feira da Pessoa Idosa será a 21º edição da Feira Saúde Mais Perto, em 2023. Mais de 240 mil atendimentos já foram realizados em toda a Bahia.

Alguns dos serviços ofertados

Oftalmologia (Consulta)

Oftalmologia (cirurgias de catarata)

Oftalmologia (yaglaser – limpeza de lente)

Preventivo

Consulta com Nutricionista

Odontologia

Eletrocardiograma

Raiox do tórax

Ultrassonografia (Mama)

Ultrassonografia (Abdomem total)

Ultrassonografia (Vias Urinarias)

Ultrassonografia (Tireoide)

Ultrassonografia (Transvaginal)

Ultrassonografia (Próstata via abdominal)

Cirurgias eletivas (Histerectomia – Retirada do útero)

Cirurgias eletivas (Vesícula)

Cirurgias eletivas (Hérnia inguinal)

Cirurgias eletivas (Hérnia epigástrica)

Cirurgias (Hérnia umbilical)

Mamografia

Laboratório de coleta de sangue

SAC – Emissão de RG (Segunda via)