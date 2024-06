PESANDO O BOLSO

Com bandeira amarela em junho, conta de energia subirá R$ 1,88 a cada 100 KW/h

A conta de luz terá bandeira amarela em junho, com custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kW/h consumidos, informou o Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta sexta-feira (28).

Segundo o governo, a decisão ocorre por condições menos favoráveis para a geração de energia no país com previsão de escassez de chuvas e inverno com temperaturas mais altas.