Com bolsa de R$ 1.125,69, IF Baiano anuncia vaga de estágio; saiba mais

IF Baiano. Crédito: Divulgação

A Pró-reitoria de Ensino (PROEN) do IF Baiano publicou edital de oferta de uma vaga para estágio remunerado para estudante do curso superior de Pedagogia. As inscrições são gratuitas e ocorrem de 21 a 27 de dezembro por meio do site do IF Baiano.



Para realizar a inscrição, é necessário ser graduado em cursos de Educação, bacharelado ou licenciatura em Pedagogia e estar regularmente matriculado, cursando curso de Pós-graduação, preferencialmente na área de Educação. As atividades da vaga incluem auxílio, acompanhamento e orientação pedagógica da PROEN. Além de preencher o formulário digital, é necessário enviar os documentos, em formato PDF, exigidos no edital para o endereço de e-mail: [email protected].

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prolongado por um período igual, durando no máximo dois anos. A carga horária será de 6h diárias, totalizando 30h semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e/ou vespertino. A bolsa de estágio será no valor de R$ 1.125,69 + auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 ao dia.

A seleção do processo seletivo terá duas etapas de caráter eliminatório e classificatório:

- 1ª Etapa será uma prova escrita com 10 questões objetivas, que ocorrerá presencialmente, no dia 17 de janeiro, com início às 8h e término às 12h, no prédio da 2º Unidade Administrativa João Batista, localizada na Avenida Tancredo Neves, 2242, Stiep, Salvador. Serão classificados para a 2ª etapa do processo de seleção, os candidatos que atingirem, no mínimo, 50% da pontuação máxima na prova. O conteúdo da prova está disponível no edital.