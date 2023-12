Com chuva em toda Bahia, Coelba reforça orientações de segurança

Após a divulgação do novo alerta para chuvas e fortes ventos em mais de 300 municípios da Bahia, a Neoenergia Coelba reforçou as equipes em campo e está monitorando todo o sistema elétrico do estado em tempo real para atuar nas ocorrências provocadas pelos temporais. A distribuidora alerta para os cuidados que devem ser tomados nestas situações. Durante o período de temporais, a rede elétrica pode ser afetada por raios e queda de objetos e árvores na rede elétrica provocada pelos fortes ventos.

Assim, a Neoenergia recomenda a adoção de medidas preventivas quando estiver chovendo, reduzindo esses e outros riscos provocados pelas condições climáticas. Para a comunicação em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes devem entrar em contato com a distribuidora por meio do número 116.

Casa segura

Cuidados em alagamentos

Choque elétrico

No caso de um acidente com choque elétrico, a primeira medida é desligar a fonte de energia. Em seguida, use um material não condutor de energia - plásticos, tecidos grossos, borracha ou madeira - e, sem tocar na vítima, afaste-a da fonte do choque.