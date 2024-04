VEJA LOCAL

Com destaque nacional, Empada do Breno passa a funcionar em novo endereço em Salvador

Após conquistar destaque nacional e funcionar por cerca de dois anos no bairro do Garcia, a Empada do Breno está de casa nova. A empadaria comandada por Breno Sodré passou a funcionar na Rua Caetano Moura, no Edifício Gantois, em frente a faculdade de arquitetura da Universidade Federal da Bahia, no bairro da Federação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 12h às 18h.