Com gastronomia italiana e atrações musicais, Festa de San Gennaro lota ruas do Rio Vermelho

O evento ofereceu apresentações artísticas para públicos de várias idades e gostos. Com curadoria de Rose Lima e direção musical de Luciano Salvador Bahia, a programação contou com o espetáculo infantil “Brincaderê” (Grupo Corrupio) e shows de Ana Barroso, Bruna Barreto, Cortejo Afro, DJ Roger'n'roll, Lazzo, Mário Soares, com participação do maestro Carlos Prazeres e Sonora Amaralina. O ator Marcelo Praddo mais uma vez encenou o cicerone da festa, o bispo San Gennaro. A cenografia foi assinada por Mauro Braga.