MÚSICA

Com ingressos a partir de R$10, Osba promove novo concerto da série Carybé

O Naipe de Violoncelos da Orquestra Sinfônica da Bahia promove nova sessão da Série Carybé, que promove apresentações em formato e repertório camerísticos. O concerto será realizado no dia 19 de setembro, às 19h, no Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia, localizado no Corredor da Vitória. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.