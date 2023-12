Com ingressos esgotados, último ensaio da Timbalada de 2023 agita Candeal Guetho Square

O último ensaio de 2023 da banda Timbalada agitou o Candeal Guetho Square, em Salvador, neste domingo (17). Com ingressos esgotados, o público vestido de branco preencheu o espaço para ouvir a perfomance da banda de percussão. Segundo Buja Ferreira e Denny Denan, vocalistas da Timbalada, os ingressos esgotaram depois de 45 minutos que as vendas iniciaram.

A turista Daniele Niedsberg veio do Rio do Grande do Sul e garantiu logo seu ingresso para conhecer a tão famosa Timbalada que surpreendeu suas expectativas ao subir no palco. "Show incrível!", disse.