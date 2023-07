Com metralhadora, homem morre em confronto com a polícia em Castelo Branco

Um homem morreu em confronto com a polícia no bairro de Castelo Branco, na madrugada desta sexta-feira (21). Durante ação, foram apreendidas uma metralhadora e drogas.



Segundo informações da polícia, militares da 47ª CIPM faziam rondas no bairro quando foram acionados por moradores que informaram sobre a preença de homens armados na comunidade da Bica. Ao chegarem ao local, os homens atiraram contra os PMs, de acordo com a polícia.



Houve um tiroteio e um homem foi baleado na ação. Ele foi socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.