ELEIÇÃO

Com partido rachado, PT nacional oficializa apoio a Geraldo Jr.

Um semana depois de criar um mal-estar na base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) por não confirmar apoio à pré-candidatura de Geraldo Júnior (MDB) a prefeito de Salvador, a Executiva nacional do PT anunciou, nesta segunda-feira (13), que a sigla irá dar sustentação ao emedebista na disputa eleitoral.

A confirmação do apoio foi publicada no site da legenda. Geraldo Júnior sofre dura resistência da esquerda soteropolitana, inclusive, dos petistas. Membros da corrente da “Articulação de Esquerda”, do PT, chegaram a pedir que o diretório nacional do partido suspendesse o apoio que a Executiva estadual havia dado ao pré-candidato do MDB.