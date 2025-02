OSTENTAÇÃO

Com piscina, carros e R$ 37 mil em espécie: líder de facção é preso em casa de luxo em Jauá

Homem é investigado por liderar a venda de drogas no Centro de Salvador

Casa de luxo com piscina, dois carros na garagem e 37 mil reais em espécie. Esse foi o cenário encontrado na manhã desta quinta-feira (13) pela polícia durante uma operação que terminou na prisão de um homem suspeito de liderar uma facção na Bahia. A captura ocorreu em um imóvel em Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).>

O investigado comanda a venda de entorpecentes no Centro de Salvador e tem envolvimento com homicídios de rivais, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Na casa, as equipes apreenderam dois veículos, R$ 37 mil em espécie, celulares, entre outros itens. >