Com temática sobre a Independência da Bahia, drags realizam desfile no Centro de Salvador

O Largo Dois de Julho ficou mais colorido na tarde deste domingo (17). Um grupo de 14 drag queens realizou um cortejo em uma das localidades mais tradicionais do Centro de Salvador. O evento itinerante marca a finalização do curso de nove dias da Escola de Drags, no qual as artistas tiveram aulas de maquiagem, figurino e dublagem.



Denominado "Em Busca das Caboclas do Centro", o desfile faz parte do projeto "Drags da Independência" que contou ainda com dois recitais em escolas públicas de Salvador e shows temáticos no Carmén Lounge Bar, na Av. Carlos Gomes.