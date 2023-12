Combate das Marcas acontece de sexta (15) a domingo; veja novidades

Crédito: Divulgação

O Centro de Convenções de Salvador abriga, de sexta (15) a domingo (17), a 25ª edição do Combate das Marcas (CDM), o maior evento do segmento no Norte e Nordeste do país. A última edição do feirão em 2023 é, também, a última grande oportunidade para a aquisição de veículo novo antes do aumento.



De acordo com as concessionárias participantes, o Combate das Marcas 25 (CDM25) promete ofertas ainda mais fortes, em comparação às duas últimas edições ocorridas neste ano. A expectativa é vender 600 carros e receber fluxo superior a cinco mil pessoas nos três dias de evento.

A previsão é de que o feirão movimente R$ 70 milhões em negócios. “Vamos superar as edições de março e julho deste ano. O momento é favorável para a compra de carro zero porque o consumidor não vai pegar o aumento e ainda terá outros tantos benefícios”, afirma Raimundo Valeriano, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv Bahia).

Representantes das concessionárias tão estão com altas expectativas. “Levaremos condições mais agressivas, mais arrojadas. E também valorização do usado em condições exclusivas. É certo que o cliente vai encontrar excelentes oportunidades”, aposta Lucas Dutra, gerente comercial da Sanave, concessionária Volkswagen.

A Caoa, concessionária Hyundai, aposta em um bônus para o consumidor. “Teremos bônus de até R$ 15 mil, avaliação diferenciada do seminovo e condições semelhantes às que apresentamos na Black Friday aos nossos clientes”, declara Fábio Costa, diretor regional da Caoa.

Novidades

Esta edição do Combate das Marcas trará novidades. Uma delas é a parceria do Sincodiv Bahia com a Ledax, empresa de soluções em energia. Quem fizer adesão à empresa durante o evento, e também comprar um carro, terá 20% de desconto na sua conta de energia por um ano. Dessa forma, além de economizar na fatura, o cliente ainda estará contribuindo para um mundo mais verde, uma vez que a empresa possui soluções projetadas para minimizar o consumo de energia, reduzir as emissões de carbono e contribuir para a preservação dos recursos naturais.

Outra novidade é que o Combate das Marcas será mais um ponto de coleta de alimentos para o Natal Solidário do Sistema Fecomércio-BA Sesc Senac. A ação social está completando 10 anos de existência e já beneficiou mais de 200 instituições de caridade. Podem ser doados alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, brinquedos e roupas novas. A doação pode ser feita tanto por participantes do evento (concessionários, vendedores, etc.) como pelos clientes. Tudo que for arrecadado será distribuído entre entidades baianas que dão assistência a crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mais informações no endereço fecomercioba.com.br.

Sobre o Combate