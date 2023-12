Combate das Marcas movimentou R$ 58 milhões em negócios

Em três dias de evento, a 25ª edição do Combate das Marcas – que aconteceu de sexta (15) a domingo (17), no Centro de Convenções de Salvador – comercializou 531 veículos e atraiu público de mais de 3,5 mil pessoas, totalizando uma movimentação de R$ 58 milhões em negócios.



O balanço foi divulgado, nesta segunda-feira (18), pela organização do Combate das Marcas, juntamente com Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA).