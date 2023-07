Policiamento foi reforçado na Praça Lord Cochrane. Crédito: Reprodução/PM-BA

Tiroteios como o que terminou na morte da estudante Camila Silva dos Santos, 23 anos, que foi atingida por uma bala perdida enquanto voltava para casa na noite de quarta-feira (12), não eram comuns nas imediações da Praça Lord Cochrane, que liga as avenidas Anita Garibaldi e Reitor Miguel Calmon, na Federação. Pelo menos, é o que afirma que vive na região. O cenário onde trocas de tiros eram incomuns, no entanto, mudou há um mês, como conta uma moradora, que era vizinha de Camila e prefere não se identificar.

“Não existia isso aqui. Porém, o terror começou há um mês e, de lá para cá, a gente vive sem paz. Para nós que trabalhamos, saímos cedo e chegamos tarde, não está nada fácil. Infelizmente, temos que continuar e a vida não pode parar, mas passamos a ter medo de acontecer algo assim como foi com ela”, conta ela, destacando que os tiroteios registrados acontecem por confrontos entre traficantes.

Faz menos de um mês que outro tiroteio na Praça Lord Cochrane deixou dois mortos e dois feridos. O crime aconteceu em 14 de junho. A Polícia Militar informou que, quando as viaturas chegaram ao local, já encontraram as quatro pessoas baleadas. Todos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, mas dois não resistiram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda investiga a autoria e a motivação.

Outro morador, porém, fala que os confrontos entre os criminosos começaram antes disso. “Um mês só não, a gente sabe que eles estão se movimentando por aqui há dois meses. Foi quando o clima começou a ficar tenso”, diz, sem saber informar que grupos estariam envolvidos nos confrontos ou casos de trocas de tiros registrados dentro do período de 60 dias.

Duas ocorrências

A Polícia Civil da Bahia (PC) foi questionada sobre a quantidade de tiroteios registrados na área, mas disse precisar de ao menos cinco dias úteis para levantar as informações estatísticas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) também foi procurada para informar se há disputa entre facções no local, mas não retornou.

Sobre a morte de Camila, a PC explicou que a investigação ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que intensificou ações ostensivas na região da Praça Lord Cochrane com equipes da 41ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico e do Esquadrão de Motociclistas Águia, desde o momento da morte da estudante.

Já na manhã desta quinta-feira (13), dois tiroteios foram registrados na área. Por volta das 10h, dois homens armados saíam da Rua 13 de Fevereiro quando encontraram policiais militares pelo caminho. Houve confronto, e os bandidos fugiram deixando um par de sandálias para trás. Ninguém ficou ferido.

Mais cedo, equipes do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas Anaçadas (Garra) avistaram uma dupla em uma moto com a placa dobrada e mandaram parar, mas os suspeitos não obedeceram e houve mais uma troca de tiros. Em nota, a PM-BA disse que os bandidos escaparam.

Outros dois homens chegaram a ser presos no entorno da Praça Lord Cochrane por posse de drogas pelo 18º Batalhão e foram apresentados à Central de Flagrantes. Questionada, porém, a PM-BA não informou as substâncias encontradas e se os dois tinham alguma ligação com os tiroteios anteriores.

A esposa de um deles, que não quis gravar entrevista e nem se identificar, garantiu que os dois foram liberados ainda na tarde desta quinta-feira. Sobre a liberação, a corporação foi procurada duas vezes e sugeriu que a PC fosse procurada sobre o caso. A PC afirmou não ter localizado o registro do caso na Central de Flagrantes.

Perigo para estudantes

O caso de Camila é mais um exemplo de estudante que é afetado pela violência em Salvador. Desde o início do ano, ao menos 41 escolas da rede municipal e cinco da estadual tiveram que parar as atividades por um ou até quatro dias para não pôr em risco estudantes, professores e servidores de colégios localizados em regiões sitiadas pela violência.

Ainda na quarta-feira, a Escola Municipal Padre Confa, no Costa Azul, teve as aulas suspensas por conta de um tiroteio que aconteceu ontem à tarde, na frente da instituição. Cerca de 250 alunos foram afetados. Nenhum suspeito foi encontrado, e o policiamento foi reforçado na região. As aulas continuam suspensas nesta quinta-feira e, segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), não há previsão para a reabertura da unidade.

Já no bairro de Santa Cruz, a Escola Municipal Santo André, suspendeu as aulas na terça (11) à tarde após um tiroteio entre criminosos e policiais acontecer na Rua 26 de Abril, em frente às instalações do colégio. Nesta quinta, porém, as aulas foram retomadas na instituição. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (Sec) foi procurada para dar mais informações sobre Camila, que estudava no CEEP Severino Vieira, na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré. Porém, não respondeu ou emitiu nota de pesar até o fechamento desta matéria. O enterro de Camila vai acontecer às 11h desta sexta-feira (14), no Cemitério do Campo Santo.