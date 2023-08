Comerciante é sequestrado e quatro suspeitos são mortos pela polícia

Um comerciante que havia sido sequestrado foi resgatado pela polícia no bairro de Nazaré, em Salvador, na manhã do último sábado (12). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi socorrida e levada aos familiares por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).



Na ação de resgate, que contou com a participação da Polícia Militar, quatro homens que teriam participado do sequestro morreram. Segundo a comunicação da polícia, eles entraram em confronto com os policiais e ficaram feridos. Os quatro suspeitos foram socorridos e encaminhados ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.