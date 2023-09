Comissão realiza audiência para discutir duplicação da BR-101

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (5), uma audiência pública sobre a duplicação da BR-101 na Bahia, a pedido do deputado Jorge Solla (PT-BA).



O objetivo do debate, segundo o parlamentar, é obter um panorama atualizado sobre o estágio em que se encontra a duplicação da rodovia. "Na Bahia, a ordem de serviço foi assinada em 2014, mas permanece até hoje sem todo o trecho duplicado", disse. As informações são da Agência Câmara.