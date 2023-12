Como a diversidade impulsiona os negócios e possibilita vantagem competitiva

Selo da Diversidade foi entregue a 51 empresas que atuam em Salvador. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Promover a inclusão dentro de empresas é mais do que uma forma de combater o preconceito. Instituições que têm quadros de funcionários de diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero possuem maior capacidade de compreender o público. Assim, surgem ideias criativas que contemplam diferentes experiências de vida e geram lucro.



É nisso que apostam as 51 empresas premiadas com o Selo de Diversidade LGBT+ 2023, na manhã de segunda-feira (4), em Salvador. As instituições certificadas são reconhecidas por fomentar a inclusão através da contratação de funcionários diversos e elaboração de planos de ação. Quem aposta na diversidade, reconhece os ganhos e não se arrepende.

“A diversidade em nossa equipe promove uma ampla gama de perspectivas e experiências, impulsionando a criatividade e inovação. Isso, por sua vez, resulta em maior produtividade e desempenho”, ressalta Daniela Franco, gerente de Comunicação da Vinci Airports no Brasil. A concessionária do Aeroporto de Salvador é uma das empresas certificadas.

Entre as formas de manter o olhar atento para a inclusão está o monitoramento regular de dados demográficos, incluindo a representaçaõ de negros, pardos, mulheres e LGBT+. “Promovemos atividades de letramento obrigatório e oferecemos outras atividades voluntárias que visam fortalecer e valorizar a diversidade em nosso ambiente de trabalho e para os passageiros, com o Programa de Diversidade e nossa Cartilha de D&I”, completa Daniela Franco.

Para Giovanna Victer, secretária da Fazenda de Salvador, a diversidade tem potencial lucrativo. “A inclusão das pessoas LGBT+ não é um favor, mas uma obrigação de reparação. Mas, sobretudo, é resultado e eficiência. Não discriminar as pessoas dá uma vantagem enorme aos competidores que ainda discriminam”, falou durante a entrega do Selo da Diversidade, que aconteceu em um hotel no Rio Vermelho.

Uma pesquisa da consultoria McKinsey & Company revelou, em 2018, que as empresas com equipes executivas de maior diversidade étnica têm probabilidade 33% maior de superar outras empresas na lucratividade.

Ambiente confortável

Ambiente de trabalho inclusivos também favorecem que as pessoas se sintam mais confortáveis para serem criativas, o que representa um maior potencial de lucro para os negócios. “Quando a pessoa encontra um terreno fértil para produzir sendo ela mesma, ela vai longe”, diz Marcelo Cerqueira, coordenador do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno e presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB).

Pensando nisso, a Dow, distribuidora de produtos químicos de base, contempla a diversidade com programas de treinamento e contratação de profissionais diversos. A empresa também é reconhecida por apoiar tratamentos hormonais realizados por colaboradores trans.