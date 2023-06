Como candidatos podem estabelecer uma pretensão salarial adequada

Uranio Bonoldi sugere que os candidatos pesquisem bem os salários do cargo pretendido. Crédito: Robert Thompson

É cada vez mais comum que recrutadores peçam para que os candidatos indiquem o valor do salário que planejam receber, o que nem sempre é uma tarefa fácil para quem está em busca de trabalho. Um valor elevado pode fazer com que se perca a vaga, enquanto um valor baixo pode levar a empresa a ter uma imagem distorcida do candidato ou contratar o profissional por um salário menor do que o praticado no mercado. Para evitar esse problema, o escritor Uranio Bonoldi, especialista em carreira, negócios e tomada de decisão, sugere que os candidatos pesquisem bem os salários do cargo pretendido, seja em sites ou em sua rede de contatos, de modo a enxergar o cenário de forma ampla e acurada.

Autor de “Decisões de alto impacto: como decidir com mais consciência e segurança na carreira e nos negócios”, Bonoldi aponta que publicações online especializadas como Sim Carreira, Robert Half e Glassdoor são bons pontos de partida para entender como o mercado tem remunerado a profissão pretendida. “Esses sites podem trazer os valores dos salários de acordo com o cargo, com o tempo de experiência e com as certificações que muitas vezes exigem. É possível que os números para a mesma vaga variem de site para site, mas tendo-os como fonte de informação é possível tirar uma boa base e aproximá-lo da sua realidade”, diz.

O networking também é uma referência recomendável para os profissionais que querem escolher uma boa pretensão salarial. “Busque na sua rede de contatos pessoas que ocupem o cargo pretendido, considerando também os anos de experiência e a formação que tiveram para chegar em tal patamar. Se não tiver ninguém que especificamente trabalhe nessa área, busque quem estiver em cargos ou áreas correlatas. Assim você vai começar a ter uma boa noção de quanto recebe um profissional da vaga pretendida”, aponta.

Ainda é necessário levar em consideração as próprias experiências - o quanto ganhava no último emprego - mas com cautela. “Muitas vezes, o profissional pode ter sido desligado de um trabalho anterior porque a empresa lhe pagava um salário acima do mercado. Se o candidato não está ciente disso, pode acabar se frustrando ao buscar por novas oportunidades. O ideal, portanto, é balizar suas pretensões salariais em pesquisas, para que possa avaliar se precisará elevar ou reduzir suas expectativas, sempre de acordo com seu grau de expertise, formação e cargo pretendido”, pontua o escritor.

Uranio Bonoldi ressalta que algumas empresas têm praticado uma remuneração em que parte do valor é fixo e parte variável, determinada pelos resultados do profissional, do setor ou da companhia como um todo. “Nesses casos, é importante que o valor fixo seja suficiente para o profissional sobreviver, mesmo que seja inferior ao salário de um emprego anterior. E então, se esse valor fixo somado a pelo menos 50% dos valores variáveis resultar em uma remuneração maior que esteja de acordo com o mercado, então é algo a se olhar com bons olhos. Em empresas que têm esse tipo de remuneração bem estruturada, o colaborador pode sair com uma boa vantagem, justamente pela possibilidade de pagamentos mais elevados, com ainda boas oportunidades no mercado”, finaliza.

Sobre o autor: