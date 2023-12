Complexo eólico na Bahia vai atender quase 1 milhão de consumidores

Em breve, a empresa Pan American Energy vai concluir na região central da Bahia a construção do seu primeiro complexo eólico no Brasil. A companhia que já está presente em países como Argentina, México, Bolívia, Uruguai e Paraguai consolidou este mês a estruturação financeira de R$ 1,1 bilhão junto ao BNDES e ao Banco do Nordeste (BNB), destinado ao Complexo Eólico Novo Horizonte.



O Complexo terá 10 parques com capacidade para abastecer quase um milhão de habitantes. A estrutura de financiamento teve por base uma política de comercialização de energia inovadora no mercado brasileiro, baseada em contratos a médio prazo. O Santander Brasil foi assessor financeiro do projeto para a captação do financiamento de longo prazo e ainda estruturador líder do sindicato de bancos comerciais, em conjunto com Bradesco e Banco do Brasil.