Tenente Liana Magalhães é a primeira mulher a reger a Banda Sinfônica da Bahia. Crédito: Paula Fróes / CORREIO

Em frente ao Farol da Barra, cartão postal de Salvador, já está erguido o palco que vai abrigar 120 militares músicos da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil neste sábado (1º) para uma apresentação musical inédita da orquestra em homenagem ao Bicentenário da Independência da Bahia. Na tarde desta sexta-feira (30), os integrantes da banda já começaram a se ambientar com a paisagem turística e realizaram um último ensaio antes do evento.

Por volta das 16h, instrumentistas de percussão, sopro, cordas e palhetas assumiram seus lugares no palco e se juntaram aos cantores líricos e populares para dar uma pequena demonstração do repertório musical aos turistas e locais que passeavam pelo Largo do Farol. Mesmo diante de um tempo controverso, típico do outono na cidade, não faltaram espectadores para prestigiar a banda.

Fazendo honra a atenção recebida, os músicos fuzileiros navais, sob a regência da Primeiro-Tenente Liana Magalhães, usaram a primeira hora do ensaio para fazer a passagem de som do Hino da Bahia e da canção Baianidade Nagô, de Evandro Rodrigues. Segundo a regente, as duas melodias são apenas algumas das muitas músicas relacionadas a Bahia que vão ser tocadas no sábado.

"A nossa apresentação foi preparada especialmente para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Temos um repertório bem eclético, iniciando o concerto com o Hino ao 2 de Julho e indo até músicas populares. Nos arranjos especiais, tem músicas de Gilberto Gil e Durval Lélys", adianta a Primeiro-Regente Liana Magalhães.

Primeira mulher regente a comandar a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, a Tenente Liana veio a Salvador pela primeira vez em 2007, ainda como instrumentista, ao lado do seu inseparável saxofone. Agora, como maestra, ela retorna à capital baiana sem esconder a alta expectativa com a receptividade do público. "Sabemos que o povo baiano é muito caloroso, então esperamos muita alegria, diversão e vibração", diz.

Tenente Liana Magalhães é a primeira mulher a reger a Banda Sinfônica da Bahia. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Regente Titular da Banda Sinfônica da Marinha, o Capitão de Mar e Guerra Sidney da Costa Rosa declarou que a ocasião da apresentação torna maior a honra de se apresentar na Bahia. "Para nós é um privilégio imenso e um prazer muito grande poder trazer música e representar a Marinha do Brasil aqui, sobretudo próximo a uma data tão importante tanto para o povo baiano quanto para a Marinha", destaca.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia. O acesso é aberto ao público e gratuito. Não há restrição de idade e a orquestra promete agradar todos os gostos. Prova disso é que no repertório consta uma remixagem só de músicas baianas e outro remix só de músicas do cantor Roberto Carlos.

Para o sargento e cantor de músicas populares da banda, Lucas Wesley, será uma grande responsabilidade tocar no estado. "Se nós pararmos para pensar, o samba brasileiro teve sua origem aqui. A música baiana deu origem a muitos ritmos, então aqui é como se fosse o berço dessa brasilidade musical. É uma responsabilidade gigantesca", resume.

Conhecedor do público soteropolitano na ocasião em que veio apresentar um concerto pela Marinha, também no ano de 2007, o cantor lírico e fuzileiro naval Samuel Alves diz que, apesar da experiência, a ansiedade é a mesma. "Dá um frio na barriga sempre, mas poder dar ao povo baiano dá também uma alegria enorme", pondera.

Serviço

O que: Concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais

Onde: Largo do Farol da Barra

Quando: 1° de julho de 2023 (sábado)

Horário: 19h