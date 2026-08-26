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Concurso da PM e Bombeiros da Bahia tem salários de até R$ 9,9 mil e jornada de 40 horas; inscrições começam hoje (26)

Seleção oferece 40 vagas para médicos e odontólogos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:35

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) na área da saúde começam nesta quarta-feira (26). O edital prevê 40 vagas imediatas para os cargos de Oficial Médico e Oficial Odontólogo.

Do total, 16 vagas são destinadas à PM-BA, sendo 12 para médicos e quatro para odontólogos. Outras 24 vagas são para o CBM-BA, com 16 para médicos e oito para odontólogos.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

As inscrições ficam abertas até 21 de setembro, com taxa de R$ 190. O período para solicitar isenção do pagamento vai de 26 a 28 de agosto.

Na PM-BA, as oportunidades para médicos estão distribuídas entre as especialidades de clínico geral, urologia, ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, psiquiatria, endocrinologia e oftalmologia. Há ainda quatro vagas para cirurgião-dentista.

No Corpo de Bombeiros, são 16 vagas para medicina de emergência, além de oportunidades para odontopediatra, endodontista e cirurgião-dentista.

A remuneração inicial informada no edital é de R$ 7.710,46, podendo chegar a R$ 9.973,34 com o acréscimo de outras vantagens. A jornada prevista é de 40 horas semanais.

O concurso terá três etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, enquanto a discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos. As duas avaliações serão realizadas no mesmo dia.

A aplicação das provas está prevista para 17 de janeiro de 2027.

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Concurso

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