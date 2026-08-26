OPORTUNIDADE

Concurso da PM e Bombeiros da Bahia tem salários de até R$ 9,9 mil e jornada de 40 horas; inscrições começam hoje (26)

Seleção oferece 40 vagas para médicos e odontólogos

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:35

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) na área da saúde começam nesta quarta-feira (26). O edital prevê 40 vagas imediatas para os cargos de Oficial Médico e Oficial Odontólogo.

Do total, 16 vagas são destinadas à PM-BA, sendo 12 para médicos e quatro para odontólogos. Outras 24 vagas são para o CBM-BA, com 16 para médicos e oito para odontólogos.

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As inscrições ficam abertas até 21 de setembro, com taxa de R$ 190. O período para solicitar isenção do pagamento vai de 26 a 28 de agosto.

Na PM-BA, as oportunidades para médicos estão distribuídas entre as especialidades de clínico geral, urologia, ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, psiquiatria, endocrinologia e oftalmologia. Há ainda quatro vagas para cirurgião-dentista.

No Corpo de Bombeiros, são 16 vagas para medicina de emergência, além de oportunidades para odontopediatra, endodontista e cirurgião-dentista.

A remuneração inicial informada no edital é de R$ 7.710,46, podendo chegar a R$ 9.973,34 com o acréscimo de outras vantagens. A jornada prevista é de 40 horas semanais.

O concurso terá três etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, enquanto a discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos. As duas avaliações serão realizadas no mesmo dia.