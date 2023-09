Concurso de expressão literária para alunos da rede municipal abre inscrições

Oficina de desenho na biblioteca Edgard Santos. Crédito: Lucas Moura/Secom

O 4º Concurso de Expressão Literária e Protagonismo Cidadão já está com inscrições abertas para estudantes das escolas municipais de Salvador. Podem se candidatar, a partir desta segunda-feira (18), alunos do 8º e 9º anos, além das turmas convencionais de fluxo.



A iniciativa é promovida pela Prefeitura através da Controladoria-Geral do Município (CGM), e terá inscrições abertas até o dia 2 de outubro, por meio do link: https://concursotransparencia.salvador.ba.gov.br/.

A expressão literária escolhida para o concurso são as tirinhas, com o tema: “Salvador transparente, a cidade da gente”. A ideia é fomentar a criação de histórias curtas e formadas por três ou quatro quadros - geralmente com utilização de bom humor e desfecho rápido da história apresentada.

Segundo o chefe de Controle Social da CGM, Paulo Cezar Oliveira, o certame faz parte das ações do Programa A Cidade Somos Nós. “O objetivo do certame é estimular o debate sobre cidadania, transparência e controle social como instrumentos que viabilizam a ação cidadã de acompanhamento das ações governamentais e do uso dos recursos públicos. O concurso incentiva os estudantes a pesquisar e aprender mais sobre a transparência e o controle social após as oficinas de conhecimento realizadas pela CGM nas escolas”, explica.