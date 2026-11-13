NÍVEL MÉDIO

Concurso público abre 50 vagas para trabalhar nos portos de Salvador e Aratu; veja requisitos

Seleção prevê oportunidades em cinco categorias

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:44

Concurso público abre 50 vagas para trabalhar nos portos de Salvador e Aratu; veja requisitos Crédito: Divulgação/CODEBA

Um processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos abriu 50 vagas para atuação nos portos de Salvador e Aratu, na Bahia. O edital foi publicado na terça-feira (10) pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmosa).

A seleção prevê vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cinco categorias: capatazia no Porto de Salvador, capatazia no Porto de Aratu, estiva, conferente de carga e vigia de embarcação. São dez oportunidades para cada modalidade. Para participar, é necessário ter ensino médio completo.

Do total de vagas, três são reservadas para pessoas com deficiência, o equivalente a 5% das oportunidades imediatas. A medida foi adotada voluntariamente pelo Ogmosa e contempla as categorias de conferente de carga e vigia de embarcação. O edital também incentiva a participação de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

A iniciativa atende a uma recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT), que instaurou um inquérito para apurar a atuação do órgão gestor após um evento sobre inclusão realizado em 30 de setembro. Segundo o Ministério, não havia processo seletivo para ingresso de novos trabalhadores havia pelo menos 12 anos.

O processo será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), em conjunto com o Ogmosa. As etapas incluem prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de títulos, exames médicos, curso de formação e apresentação de documentos.

A aprovação não garante contratação com vínculo empregatício nem convocação imediata para o trabalho. O objetivo é incluir os selecionados no cadastro de trabalhadores portuários avulsos do Ogmosa, que poderão ser chamados conforme a demanda. A remuneração é variável e depende da quantidade de engajamentos realizados.