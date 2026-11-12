OPORTUNIDADE

Concurso público na Bahia com 50 vagas imediatas e salários de até R$ 10,8 mil tem inscrições prorrogadas

Seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:50

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

O concurso público da Bahia que oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), com remuneração inicial de R$ 10.860,62, teve as inscrições prorrogadas. Segundo a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), os interessados poderão realizar o cadastro até as 23h59 do dia 18 de novembro.

O prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 220, termina em 19 de novembro, respeitando o horário de compensação bancária.

A seleção exige nível superior e é organizada pela Fundação Cesgranrio. Conforme o edital, as provas objetiva e discursiva estão previstas para 10 de janeiro de 2027, em Salvador.