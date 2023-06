Condenado por ataques a bancos na Bahia é preso no Rio Grande do Norte

Um homem condenado por ataques a bancos na Bahia foi capturado em um flat de luxo em um bairro nobre da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e do Rio Grande do Norte, na última terça-feira (27).



Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), além de ser condenado por ataques à instituição financeira em Adustina, o homem também é ligado a homicídios e liderava o comércio ilegal de drogas no município de Euclides da Cunha.