Condenado por roubo, assaltante é preso mais uma vez em Salvador

Com um mandado de prisão por roubo qualificado, um homem foi preso por equipes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos em Coletivos (Gêmeos), durante abordagens na região da Praça Cairu, no bairro do Comércio, em Salvador. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (6).



Conforme o comandante da unidade, tenente-coronel Reginaldo Moraes, os PMs, sabendo de alguns assaltos praticados pelo criminoso na região do Centro Histórico e já com a identificação do suspeito, encontraram o homem durante abordagens.