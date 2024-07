CLIMA

Confira a previsão do tempo desta semana em Salvador

O tempo em Salvador nesta semana deve ser nublado e com temperaturas médias. Segundo a previsão da Defesa Civil (Codesal), ao longo dos dias, permanece a atuação da massa de ar quente com redução da umidade e os ventos úmidos provenientes do Atlântico favorecerão as chuvas, mas com pouca intensificação.