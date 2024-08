VEM PRAIA AÍ

Confira a previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Separa a roupa de praia, porque a previsão é de sol neste fim de semana! Para os próximos dias, está previsto um céu claro a parcialmente nublado. A chance de chuva também é baixa. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta sexta (23), é esperado um céu parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado (24), a expectativa é de um céu claro a parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.