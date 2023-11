Confira a programação completa do Salvador Capital Afro

Começou, nesta quarta-feira (22), a 2ª edição do Festival Salvador Capital Afro, no Centro Histórico, com entrada gratuita. O evento reúne painéis, apresentações musicais, oficinas, rolês afros (passeios afrocentrados) e rodadas de negócios com foco nos eixos temáticos: afroturismo, artes visuais e música. A ação faz parte do Novembro Negro, conjunto de atividades para celebrar a cultura afro no mês da Consciência Negra, e segue até o sábado (25).

Uma das atrações será o Afro Fashion Day, um desfile de moda promovido pelo CORREIO e que homenageia a Mãe África, no Pelourinho. Essa será a 9ª edição. A programação será realizada das 10h às 20h com Feira da Sé AfroBiz, e a previsão do desfile a partir das 16h. Ao todo, 70 modelos negros e 43 marcas e estilistas participam do evento, que já virou destaque do calendário do mês de novembro, e é considerado o desfile mais negro do Brasil.