Confira a programação do último dia do 1° Fórum Nordeste de Economia Circular

O último dia do 1º Fórum Nordeste de Economia Circular acontece neste sábado (25) com ocupações no Museu Geológico da Bahia, Museu de Arte da Bahia, Museu Carlos Costa Pinto e Museu de Arte Contemporânea da Bahia. O evento tem programação ao longo de todo o dia e com entrada 100% gratuita.



O Museu Geológico recebe o Encontro de Catador@s do Nordeste, às 9h, na Sala Bruno Pereira. Já, às 10h, o Museu Carlos Costa Pinto abriga abriga a gravação do Podcast Arquitetura e Economia Circular: caminhos para o futuro. No mesmo horário, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, acontece o painel Comércio Justo e Ética na Indústria da Moda Brasileira. O Museu de Arte da Bahia conta com o painel A Importância da Economia Circular no desenvolvimento sustentável do Nordeste Brasileiro, às 14h.