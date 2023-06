Confira atrações do final de semana no São João da capital

Quem não foi curtir o São João nas cidades do interior da Bahia pode desfrutar dos festejos juninos organizados na capital, com direito a atrações nacionais de sucesso no Parque de Exposições e no bairro de Paripe ou um forró mais sossegado no Centro Histórico.



Promovida pelo Governo do Estado, a festa no Parque deste ano faz uma homenagem ao eterno cantor Zelito Miranda, que morreu em 2022, com o tema 'O forró mais temperado da Bahia'. A folia começou na quinta-feira (22), com shows de nomes como Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Thiago Aquino.