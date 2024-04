CHUVAS

Confira como vivem as pessoas que estão abrigadas nas escolas de Salvador

Café da manhã, almoço e janta; lençóis e kit higiene fazem parte dos serviços

Gil Santos

Publicado em 10 de abril de 2024 às 05:15

Até ontem, 54 famílias estavam abrigadas em 13 escolas municipais de Salvador Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Quando uma família deixa a casa onde mora e busca socorro em uma das 13 escolas transformadas em abrigo, em Salvador, são acolhidas por uma equipe de plantão. Ela vai receber refeições quentes, colchão e lençóis limpos e um kit de higiene. O perfil dos abrigados é diversificado, mas há uma presença grande de crianças. O CORREIO visitou a Escola Municipal Coração de Jesus, no Lobato, unidade com o maior número de pessoas assistidas.

A divisão dos quartos segue a linha Masculino e Feminino, mas famílias também são abrigadas juntas independentemente do gênero, principalmente quando há crianças. A distribuição depende da estrutura de cada unidade. São três refeições diárias: café, almoço e janta. Há também lanches. Na segunda-feira, na escola do Lobato foi mingau. As crianças fizeram fila.

Cada pessoa recebe um colchão, roupa de cama e toalhas de banho. O kit higiene inclui escova de dentes, creme dental, sabonete e outros itens, e as equipes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) permanecem no prédio durante 24h, para garantir a limpeza e organização do espaço. As primeiras famílias começaram a buscar ajuda no domingo (7).

O titular da pasta, secretário Júnior Magalhães, afirmou que, se ainda não estiver cadastrada, a família será registrada e encaminhada para receber os benefícios e auxílios disponibilizados pelo Município. Essa parte burocrática é realizada logo após o acolhimento.

"Essa situação não é para perdurar definitivamente, é uma situação provisória. Caso a família necessite a gente vai ofertar o aluguel social. Se a família teve danos na casa vamos encaminhar para receber o auxílio emergencial, que pode ser de 1 a 3 salários mínimos, para os casos onde houve a destruição de bens, como móveis. Mas o que pedimos é que em caso de acionamento das sirenes as famílias saiam", explicou.

A escola do Lobato fica na Rua Mamorana, uma região residencial, e está acolhendo 45 pessoas das 126 que estão sendo abrigadas nas escolas de Salvador. No andar térreo, as primeiras salas já funcionam como quartos, a cantina foi transformada em refeitório e, no andar superior, foram criados mais dormitórios. É onde está vivendo a auxiliar de padaria e confeitaria Lindinalva Bastos, 47 anos.

"Estou no quarto com minhas filhas, de 9 e 7 anos, e com duas vizinhas. Uma delas está grávida e perto dos 9 meses. Ela foi cadastrada para receber o enxoval da Prefeitura. Essa foi a primeira vez que vim para o abrigo. Minha casa não molhou, mas fica em uma área de risco e, por isso, quando a sirene tocou eu achei melhor sair", contou Lindinalva.

Ajuda

São 14 Sirenes de Alarme e Alerta instaladas em Salvador. Elas são acionadas quando são registradas chuvas fortes - acima de 150 mm em 72 horas. Foi o que ocorreu na segunda-feira (8), por exemplo. A quantidade foi tão expressiva que todos os equipamentos dispararam nas comunidades de Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

O secretário Júnior Magalhães contou que alguns moradores resistem em sair de casa, mesmo em áreas de risco, disse que entende a preocupação das pessoas em perder os bens que levaram uma vida para adquirir, mas frisou que é preciso pensar primeiro na vida.

"As pessoas não vivem na encosta porque querem. Elas vivem por questões sociais, financeiras, por vulnerabilidade social. A gente entende isso e, por isso, ofertamos os serviços da Prefeitura, mas é preciso que as pessoas entendam a importância de buscar um lugar seguro. Não esperem", frisou.