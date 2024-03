DENGUE

Confira os bairros de Salvador que vão receber aplicação de inseticida na terça (26)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), prossegue com a mobilização Salvador Contra a Dengue na terça-feira (26), promovendo ações preventivas, corretivas e educacionais com UBV Pesada, inspeções, bloqueio espacial e focal, e atendimentos de solicitações em diversas localidades da capital baiana.