Confira os bairros mais castigados pela chuva em Salvador

Incidência de chuvas tem sido causada pela atuação do Cavado, um sistema de baixa pressão próximo a costa do Nordeste. Crédito: Paula Fróes

Farid Santana, 46, se desloca do Stiep em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB) todos os dias. Trabalhando no Tribunal de Justiça há três anos, ela já enfrentou muita chuva no CAB, mas afirma que este ano é o pior. “Está chovendo muito mais. Com isso, os ônibus estão demorando ainda mais para passar e algumas partes daqui estão alagando”, relata Santana, enquanto se protege da água, num dos pontos de ônibus do trajeto.



Farid é uma das muitas pessoas que sofrem os prejuízos de trabalhar numa das áreas mais afetadas pela chuva em Salvador. De acordo com a CODESAL (Defesa Civil de Salvador), os bairros com maiores acumulados pluviométricos este mês são Sussuarana (305,4mm), Alto do Cabrito (284,4mm), Sete de Abril - Bosque Real (278,2mm), CAB (277,4mm) e Pirajá (266,3mm).

Faltando apenas dois dias para o início do inverno, Salvador tem apresentado, em junho, a menor temperatura do ano, atingindo 21,1ºC no oitavo dia do mês, também nesse mês, três bairros da capital superaram a média histórica de chuvas: são eles a Sussuarana, o Alto do Cabrito e Santa Luzia (260mm). Procurado para falar sobre as previsões para este inverno, o Instituto Nacional de Meteorologia( INMET) não respondeu. Após a chuva que caiu desde a madrugada em Salvador, uma árvore acabou caindo e bloqueando totalmente a Avenida Garibaldi. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o incidente aconteceu no final da tarde, no sentido Rio Vermelho/Ondina. Até o fechamento da edição, a Codesal havia registrado outras três quedas de árvore.

O vendedor Cleber Silva, 37, que possui uma barraca de frutas e verduras no bairro de Sussuarana há três anos, tem visto seu trabalho ser comprometido desde o início do mês. Mesmo localizado num ponto que lhe garante uma boa clientela, com as fortes chuvas no bairro, Cleber enfrenta dificuldades para chegar até o seu local de trabalho e a venda fica mais fraca. “Quando o tempo está assim, o trânsito fica bem mais lento, o carreto [para levar as mercadorias] fica mais caro e os clientes aparecem menos”, lamenta o vendedor.

Cavado

Em toda a cidade, a incidência de chuvas tem sido causada pela atuação do Cavado, um sistema de baixa pressão próximo a costa do Nordeste, e um sistema de alta pressão sobre o Oceano Atlântico que intensificaram os ventos úmidos. Porém, nos bairros onde esse fenômeno fez a média histórica de chuva ser superada, o volume é maior por conta das distinções topográficas entre as áreas da capital. Pelo menos, é o que afirma Laurizio Alvez, meteorologista da Codesal.

"Está relacionado a topografia da cidade e os fenômenos meteorológicos que trazem chuva. Por exemplo, no mês de junho, o principal fenômeno que atuou foi um sistema de baixa pressão, que intensifica os ventos úmidos do oceano e causa chuvas principalmente nas áreas de topografia mais alta da cidade, que são as áreas periféricas da cidade, tais como: as prefeituras-bairro Subúrbio/Ilhas, Cabula/Tancredo Neves", explica Alvez.

O fato das regiões periféricas figurarem nas primeiras posições quando o assunto é volume de chuva não é à toa. O meteorologista acrescenta que, no período mais chuvoso da cidade de abril a junho, são essas as áreas com mais volume e ocorrências registradas pela Codesal por se alinharem às características geográficas mais suscetíveis às chuvas na cidade.

"As áreas periféricas apresentam topografia mais alta da cidade e no período de Operação Chuva (abril, maio e junho) os principais fenômenos que causam chuvas são as frente frias e os sistemas de baixa pressão, os quais tendem a se deslocar e intensificar as chuvas nas regiões mais altas", completa ele.

Além de serem, geralmente, os locais onde mais chove, as áreas de risco são as mais sujeitas a ocorrências (deslizamentos) devido a imóveis construídos em encostas, de forma irregular e com vícios construtivos. De acordo com a Codesal, meios para amenizar as consequências das chuvas são constantemente atualizados. “A Prefeitura busca reduzir os risco com a colocação de geomantas (até agora já foram aplicadas 261), paredes de contenção, formação de núcleos comunitários aptos a prevenir riscos por meio de ações educativas em defesa civil e simulados de evacuação de áreas”, afirma.

É importante ressaltar, porém, que as estações monitoradas pelo Centro do Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (CEMADEC) em bairros existem desde 2016 e não representam a climatologia local de Salvador, que toma como referência a estação de Ondina do Inmet, que está em operação há mais de 30 anos. Portanto, a comparação da média histórica é realizada com o local da estação, que tem características topográficas diferentes dos locais onde mais chove.

Na estação de Ondina, inclusive, o registro de acumulados de chuva até o momento este mês é de 136,7mm. Ao todo, o Cemadec tem 74 equipamentos em Salvador e nas ilhas.

Confira os dez bairros que mais sofreram com a chuva em Salvador

No mês

1. Sussuarana (305,4mm)

2. Alto do Cabrito (284,4mm)

3. Sete de Abril - Bosque Real (278,2mm)

4. CAB (277,4mm)

5. Pirajá (266,3mm)

6. Santa Luzia (260mm)

7. Plataforma (259,2mm)

8. São Rafael (256,4mm)

9. Nova Brasília (250,6mm)

10. Capelinha - Vila Picasso (250,2mm)

Nesta segunda-feira (19)

1. Sete de Abril - Bosque Real (67,6mm)

2. Ilha dos Frades (67mm)

3. São Rafael (59,6mm)

4. Nova Brasília (58mm)

5. Canabrava (57,6mm)

6. Jardim Nova Esperança (57,4mm)

7. Piatã (57,4mm)

8. CAB (55,3mm)

9. São Marcos - Baixa de Santa Rita (55,2mm)