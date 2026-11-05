FRASES E DESENHOS

Conflito por mural pró-Palestina em casarão histórico revela novo episódio de tensão entre turistas israelenses e moradores de Itacaré

Intervenção artística terminou em confronto; ativista, proprietário do casarão e prefeitura apresentam versões diferentes sobre o episódio, que reacendeu divergências na cidade

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:56

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses Crédito: Reprodução

A construção de um mural artístico em um casarão histórico em Itacaré, no Sul da Bahia, foi o estopim de um novo episódio que mostra a tensão entre moradores da cidade, apoiadores da causa palestina e turistas israelenses. O episódio, que terminou em uma tentativa de vandalismo e até confronto, tem chamado atenção nas redes sociais. Apesar de ter acontecido na última sexta-feira (30), é parte de uma sequência de conflitos que ganharam novos contornos desde 2024.

De acordo com a denúncia da Frente Palestina do Sul da Bahia, a intervenção artística foi promovida naquele dia, no Casarão Azul, um prédio histórico que é um dos símbolos do município. Como a data coincidiu com a programação da Flicaré, feira literária da cidade, a pintura atraiu a participação de moradores, entre jovens, crianças e idosos. Entre as frases pintadas estavam 'Brasil terra indígena', 'A Bahia é dos brasileiros', 'Defenda nossa cultura' e 'Só seremos livres quando todos forem livres'. Um dos dizeres, 'Do rio ao mar', é um conhecido slogan político. Porém, é uma frase controversa: para muitos ativistas e defensores da Palestina, é um lema de defesa da igualdade e dos direitos humanos. Para grupos judaicos e pró-Israel, contudo, a frase é considerada antissemita.

Após a conclusão do mural, já à noite, um grupo de turistas israelenses teria tentado vandalizar a pintura, o que provocou reação de pessoas que passavam pelo local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do conflito entre os lados. Nas imagens, é possível ver um grupo de jovens israelenses na frente do imóvel, em uma discussão com um grupo de nativos. "Os israelitas (sic) estão aqui, de forma arbitrária, querendo tirar as coisas do ponto que não é deles. Vieram tirar as pinturas, é brincadeira isso? Se não fosse o povo estar aqui agora, eles iam tirar", diz uma mulher, no vídeo. É possível, ainda, ouvir que algumas pessoas gritam: "aqui, não" e "aqui é Bahia, porra", "vaza, vaza".

Mural coletivo em Casarão Azul em Itacaré teve que ser coberto após confusão com turistas israelenses 1 de 14

Depois da confusão, o proprietário do imóvel, que havia autorizado a pintura, pediu que fosse removida, já que os desenhos e mensagens pintados iam além do que havia sido previamente acordado. "Não existia nenhum símbolo ali que fizesse referência à xenofobia ou a qualquer outro tipo de situação que pudesse segregar os israelenses, mesmo os militares", diz a coordenadora da Frente, Mariá Veiga, que é moradora de Itacaré há 21 anos.

Mariá foi a idealizadora do mural. "Quando cheguei em casa, uma companheira me ligou e disse que os israelenses, trajados com os uniformes, tinham ido depredar o mural. Os pescadores e nativos que estavam jogando baba viram a situação. Quando as meninas começaram a gritar, eles vieram correndo. Foi quando aconteceu aquela cena (do vídeo). Foi a comunidade, espontaneamente, que protegeu o mural comunitário", acrescenta.

A prefeitura de Itacaré, contudo, afirma que não existem conflitos entre a comunidade local e turistas israelenses. Além disso, a administração municipal negou que a pintura do mural no casarão histórico tenha envolvido estudantes ou moradores da cidade. Segundo o secretário de comunicação, Albert Queiroz, a discussão ocorreu entre ativistas que participaram da intervenção artística e teve como motivação divergências ideológicas.

Em posicionamento sobre o episódio, a gestão municipal destacou que Itacaré recebe turistas de diferentes nacionalidades e não pretende se envolver em disputas relacionadas ao conflito no Oriente Médio. A prefeitura defendeu o respeito à diversidade religiosa, cultural e política, desde que sejam observadas as leis brasileiras e as regras de convivência. "Não podemos, como destino turístico que recebe pessoas do mundo todo, entrar no mérito da discussão de uma guerra que acontece no Oriente Médio, uma guerra muito triste, que acaba ceifando a vida de milhares e milhares de pessoas", afirmou.

O deputado estadual Hilton Coelho (Psol) foi um dos políticos que manifestou solidariedade à população de Itacaré e à Frente Palestina do Sul da Bahia após o ocorrido. O parlamentar criticou o episódio, classificando-o como uma tentativa de intimidar moradores e restringir a liberdade de expressão, e defendeu o direito de manifestação política.

Imóvel

O Casarão Azul é um imóvel histórico que fica na Praça São Miguel, no Centro de Itacaré. Ele já teve outros usos na cidade, mas recentemente havia sido alugado por um grupo de israelenses. Segundo Mariá Veiga, da Frente Palestina do Sul da Bahia, logo após assumir o imóvel, os novos ocupantes pintaram de branco o rosto de uma mulher negra que estava representada em uma das paredes do casarão. Posteriormente, também teriam substituído o símbolo do Farol da Concha, referência da cidade, por uma bandeira associada ao sionismo.

Os israelenses que haviam alugado o espaço saíram do casarão na última semana de outubro. Mariá conta que a saída aconteceu depois que o proprietário solicitou a devolução do imóvel. Depois de conversar com o dono do casarão no dia 25, ela conta que recebeu autorização verbal dele para fazer um mural grande, inclusive uma melancia. Ele teria indagado o motivo de ser uma melancia e ela explicou que é um símbolo da resistência palestina.

“Recebi autorização verbal, mas tenho como provar. Fui lá, comprei as tintas, mas estava tendo a Flicaré na mesma praça. Estava tendo um movimento artístico, essas pessoas quiseram se unir e saiu do meu controle. Não posso dizer: ‘companheiro, não pode pintar, só eu que vou pintar’. Mas eu disse: ‘não quero símbolos racistas, xenofóbicos’. Ficou lindo, era um mural colaborativo e tinha a melancia”, explica.

Mariá saiu do local por volta das 21h30. Antes das 22h, contudo, ela recebeu uma ligação que dizia que o grupo de israelenses havia retornado ao casarão e começado a depredar a pintura. Depois, houve a reação dos populares que estavam ali.

No dia seguinte, o proprietário do imóvel pediu que as mensagens fossem apagadas, mantendo inicialmente apenas a pintura da melancia. Algum tempo depois, no mesmo dia, porém, ele pediu a remoção completa da intervenção. Mariá contratou um pintor para cobrir as pinturas na segunda-feira (2), feriado pelo Dia de Finados.

Ela contesta a interpretação de que o grupo teria invadido o imóvel ou realizado uma intervenção sem autorização. "Juridicamente, estou em paz, porque não fiz nada fora da lei. Tudo foi feito dentro do combinado, dei toda a celeridade necessária e tenho o apoio da comunidade", reforça.

Turismo

De acordo com o secretário de Comunicação de Itacaré, Albert Queiroz, o casarão funcionava como uma espécie de sede religiosa dos israelenses. Ao CORREIO, ele explicou que o proprietário informou que tinha dado autorização para pinturas relacionadas ao destino turístico de Itacaré, à natureza e às características do município.

“O que o proprietário me disse foi que não havia autorizado nenhum tipo de desenho ou mensagem que pudesse ter conteúdo subliminar contra qualquer pessoa ou representar algum tipo de xenofobia. Depois, ao identificar a existência de mensagens e símbolos pró-Palestina, cujos detalhes não conheço, ele solicitou que a pintura fosse removida e a parede, repintada”.

Queiroz reforçou que não há conflitos com os turistas israelenses e pontuou que a temporada de chegada deles é entre dezembro e maio. De acordo com o secretário, alguns dos ativistas que participaram da pintura, sem envolvimento de estudantes ou da comunidade de Itacaré, entraram em uma discussão verbal “por causa do mérito da questão ideológica”.

“Esse tipo de situação não convém ao município de Itacaré. Estamos em uma cidade que recebe pessoas dos quatro cantos do mundo. Todos são muito bem-vindos, independentemente de credo, raça ou nacionalidade. Estamos em um país democrático, que garante a livre manifestação, desde que sejam respeitadas a legislação brasileira e a boa convivência”, enfatizou.

Hoje, quase 95% do Produto Interno Bruto (PIB) de Itacaré vem do turismo. Os israelenses são um grupo expressivo entre os estrangeiros, mas a maioria ainda é de europeus. “Não nos cabe dizer quem está do lado certo ou errado da história. Somos um destino turístico e quaisquer pessoas que venham nos visitar são bem-vindas, desde que cheguem desarmadas, com espírito livre para desfrutar das belezas naturais e conviver em paz. Para nós, pouco importa se são pró-Palestina, pró-Israel, muçulmanas ou evangélicas”.

Nesta quinta-feira (5), a prefeitura divulgou uma nota em que afirma que não participou da relação contratual envolvendo o casarão histórico e que eventuais desentendimentos entre particulares devem ser resolvidos pelos envolvidos ou pelas autoridades competentes. A aministração municipal também repudiou qualquer forma de violência, intolerância ou discriminação e destacou que não cabe ao município assumir posicionamento institucional sobre o conflito entre Israel e Palestina.

O proprietário do Casarão Azul, Marcelo Barros, divulgou um vídeo em grupos de Whatsapp da cidade na segunda-feira, em que afirma que as pinturas realizadas nas paredes do imóvel não foram autorizadas. No vídeo, obtido pelo CORREIO, ele diz que as intervenções contrariaram o que havia sido combinado e anunciou medidas para proteger o patrimônio da família, que pertence aos Barros há mais de um século.

Segundo Barros, o imóvel historicamente foi utilizado para acolher pessoas em dificuldades financeiras, que permaneciam no local temporariamente até conseguirem restabelecer suas condições econômicas. Ele afirmou que a autorização concedida para a intervenção não contemplava as pinturas realizadas posteriormente.

O dono do casarão ainda defendeu o respeito à diversidade e afirmou que pessoas de diferentes origens sempre foram bem recebidas em Itacaré. Para ele, divergências religiosas, políticas e sociais não devem provocar conflitos no município. "Todos que chegam em Itacaré sempre são recebidos com muito carinho, com muito amor e, acima de tudo, com muito respeito", afirmou.

Barros informou que câmeras de segurança foram instaladas para monitorar o casarão e a área da Praça São Miguel. Além disso, disse que novas intervenções no imóvel não estão autorizadas e que eventuais responsáveis por danos ao patrimônio serão identificados.

Procurado pelo CORREIO, Barros agradeceu o contato, mas disse que considera que o assunto do casarão “está encerrado”.

Outros episódios

A tensão entre esses turistas israelenses e moradores de Itacaré - em especial, apoiadores da causa palestina -, contudo, vem sendo apontada por parte da comunidade local há pouco mais de dois anos, após o início da Guerra de Gaza, em outubro de 2023.

Segundo Mariá Veiga, da Frente Palestina do Sul da Bahia, o aumento do poder aquisitivo dos visitantes e a concentração de atividades comerciais voltadas exclusivamente a esse público modificaram a dinâmica da cidade. Desde o verão de 2025, porém, integrantes de movimentos progressistas passaram a se organizar diante de situações que consideravam desrespeitosas à população local.

"Lá, todo mundo é soldado. Existe uma questão do serviço militar e, depois desse período, essas pessoas têm dois anos sabáticos. Nesse período, Israel manda esses jovens para o mundo", diz ela. "O comportamento dos soldados é supremacista, racista e misógino. Não estou generalizando. Eles não respeitam nada da nossa cultura. Só vão a restaurantes que colocam cardápios traduzidos para o hebraico e que exibem a bandeira deles. Eles acabam fazendo uma neocolonização".

Mariá conta que já chegou a ser atingida por um copo após manifestar apoio à Palestina em um estabelecimento. Em outra situação, uma mulher teria sido agredida enquanto filmava um grupo de israelenses que destruía um jardim público na região da Pituba. Já em março deste ano, a Frente Palestina do Sul da Bahia organizou uma roda de conversa com a participação do ativista e influenciador Thiago Ávila e integrantes da missão Sumud.

O encontro tinha sido marcado para acontecer na Praça das Mangueiras, com autorização da prefeitura e das forças policiais. Contudo, segundo Mariá, um grupo pró-Israel marcou uma manifestação para o mesmo dia e local. Após intervenção policial, os participantes foram direcionados para outra região da cidade. Durante o evento, porém, integrantes desse grupo teriam conseguido atravessar o bloqueio e se aproximado do local onde Thiago Ávila falava, arrancando um cartaz. A situação terminou em confronto. Um dos participantes reagiu com um chute contra um dos israelenses e três homens foram presos por desacato e levados para Ilhéus.

Mariá critica, ainda, o que considera uma mudança na dinâmica econômica e social de Itacaré provocada pela presença dos turistas israelenses. Uma parcela dos visitantes passou a alugar imóveis, abrir negócios e promover eventos exclusivos, criando espaços de convivência restritos a israelenses.

Na avaliação de Mariá, esse movimento contribui para um processo de gentrificação e segregação da população local. "O processo de gentrificação da comunidade itacareense acontece há décadas, mas antes era feito por projetos de poder individuais. Agora, com os israelenses sionistas, está sendo feito por um projeto de poder comum de um regime político", afirma.