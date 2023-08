Congresso discute inclusão para população com deficiência

Uma pessoa com deficiência precisa enfrentar uma série de desafios nas áreas da saúde, da educação e do trabalho para conseguir a garantia de direitos e de longevidade, e essa discussão foi o foco do X Congresso Estadual das Apaes da Bahia (Conapaes), realizado nesta sexta-feira (18), no Hotel Fiesta, em Salvador. O tema deste ano foi ‘Inclusão: Desafios, Perspectivas e Possibilidades’.



O evento começou com o depoimento da autodefensora da Federação das Apaes do Estado da Bahia, Débora Gil. “Somos pessoas como todas as outras e temos capacidade para tudo. Uma pessoa com deficiência não fica para trás, ela se faz inteira, como eu estou aqui, em pé, trabalhando, estudando e atuando. Faço muitas coisas em casa. Nós, enquanto pessoas com deficiência somos antes de tudo pessoas”, afirmou.