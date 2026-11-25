BASTIDORES

Conheça a rotina de quem prepara o almoço de deputados e servidores na Alba

Restaurante serve mais de 1,3 mil refeições e utiliza cerca de 33 kg de arroz, 30 kg de feijão e 350 kg de proteína animal diariamente

Pombo Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:00

Preparo das refeições começa desde cedo Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Quem passa pelo restaurante da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), frequentado por deputados, servidores e funcionários da Casa, encontra a comida pronta na hora do almoço. Nos bastidores, porém, existe uma operação que começa ainda de madrugada, muito antes de os primeiros pratos chegarem às mesas, e só termina no fim da tarde.

“Até a comida ser servida, existe um caminho enorme e pouco conhecido pelas pessoas, que começa muito cedo”, conta a nutricionista Tiale Cerqueira Bunn, do Grupo LemosPasssos, que gerencia a cozinha da unidade.

Os números dão uma ideia do tamanho da tarefa. Entre desjejum, almoço e ceia, o restaurante serve mais de 1,3 mil refeições por dia, ou mais de 30 mil por mês. Diariamente vão para as panelas cerca de 33 kg de arroz, 30 kg de feijão e 350 kg de proteína animal. Quem prefere o prato vegetariano também é atendido, já que são 8 kg de proteína vegetal por dia.

Os bastidores da cozinha que alimenta a Alba 1 de 20

Na conta dos temperos, refogados e saladas entram de 20 kg a 100 kg de tomate, e outro tanto de cebola. Haja braço para picar tudo isso.

O expediente começa pontualmente às 5h, com o pré-preparo. É a hora de cortar verduras, temperar carnes e adiantar as guarnições. Com esse volume de ingredientes, qualquer descuido vira um problema grande. “Temos que ter muito empenho e atenção”, diz Tiale. “Mas saber que os alimentos preparados estão saborosos e agradando a todos é a nossa maior satisfação”, acrescenta.

Para a nutricionista, a cozinha não serve só para matar a fome. “Uma boa alimentação é a base para um melhor desempenho do ser humano, seja no âmbito pessoal ou profissional”, afirma.

O trabalho de preparo continua manual, mas o planejamento mudou. Há cerca de dois anos, os cardápios passaram a ser montados com ajuda de inteligência artificial.

Quando o último prato sai, a equipe ainda tem muito trabalho. É hora da limpeza pesada de caldeirões, panelas, utensílios e bancadas, e de deixar adiantado o pré-preparo e o armazenamento dos ingredientes do dia seguinte. O expediente só termina às 17h.

É uma rotina inteira dedicada a manter de pé a rotina dos outros, e Tiale resume bem essa missão: “Eu costumo dizer ao pessoal que faz as refeições aqui que, enquanto eles estão trabalhando e resolvendo várias coisas, nós estamos pensando somente no que eles vão comer”.