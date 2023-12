Conheça as histórias dos baianos que escolheram comprar carro em dezembro

Em boa forma física, a ponto de ter sua idade desacreditada pelos médicos, o advogado Milton Vergne, 82 anos estava acompanhado da família na hora de receber seu carro na concessionária Nissan, na Paralela, em Salvador, na segunda quinzena de dezembro. Foi lá, no final da tarde, que ele alegou que o carro, na realidade, seria destinado à sua companheira, Zoraide Vergne.



De acordo com Milton Vergne, o motivo do presente foi a aliança da vontade com a oportunidade. “Surgiu um dinheirinho na conta, o cliente me pagou e eu vim comprar. Já tive um Nissan Sentra, tive carro de outra marca e agora resolvi pegar o Nissan Versa Advance pelo custo-benefício”, declarou.