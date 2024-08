Gole de dendê

Conheça o drink feito à base de acarajé

A bebida foi pensada para concorrer a um campeonato de drinks feitos com cachaça

N Nilson Marinho

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 05:00

Josenilton Silva, de 29 anos, é bartender e sommelier de cachaça Crédito: Arisson Marinho

O bartender Josenilton Silva, de 29 anos, começou a pensar no que poderia propor a uma banca de jurados de um concurso de drinks com aguardente, o Cachaça Classics Cocktails, cerca de 20 dias antes do evento. A ideia era levar algo original, que tivesse a cara da Bahia e que impressionasse os criteriosos avaliadores. Durante o processo criativo para conceber o drink, chegou a conclusão de que fazer uma bebida à base de acarajé seria a melhor opção. Afinal, o quitute mais que representa Salvador, cidade onde vive e que foi palco do concurso em março deste ano.

O grande desafio do bartender estava em como levar o alimento ao copo. A solução foi fazer uma extração por pressão do sabor do acarajé. O produto comprado completo, com camarão e pimenta, foi desconstruído e colocado em um sifão culinário por duas horas. No recipiente, também foi adicionada a cachaça prata e o gás N20, o mesmo utilizado para a preparação do chantilly. A intenção era obter a essência do sabor e o aroma do bolinho de feijão-fradinho.

Em seguida, a aguardente, já saborizada e perfumada, passou por um processo chamado fatwash, técnica onde a bebida é congelada para infundir os sabores das gorduras. Nesse caso, Josenilton também precisava ressaltar as notas do dendê. “Levei ao congelador e deixei por 24 horas. No dia seguinte, fiz a filtragem da bebida [em um filtro descartável de papel para cafeteira] e ela estava com a cor, gosto e aroma que eu queria”, conta o bartender.

Obviamente, a bebida estava salgada, com sabor e aroma do acarajé ressaltados, mas, no dia do concurso, para finalizar o drink, Josenilton acrescentou mel de cacau e borrifou no copo água de flor de laranjeira. O recipiente foi embrulhado em papel mono, o mesmo que pode ser encontrado nos tabuleiros das baianas. A finalização da apresentação veio com fitas do Senhor do Bonfim que foram envoltas no copo.

O acarajé passou por um procedimento chamado fatwash Crédito: Divulgação

“Ficou realmente com o gosto do acarajé, salgado, com uma leve picância da pimenta e com notas de dendê. Quando você bebia, o gosto permanecia em sua boca, como se você tivesse comido o acarajé. Com o mel de cacau foi possível levar uma doçura, um equilíbrio e uma textura mais aveludada ao drink”, lembra.

O competidor não revelou nem mesmo às pessoas mais próximas, como seus colegas de trabalho, o que levaria para avaliação da banca de jurados. Tudo foi mantido em segredo até o dia do evento. “Eu soltei algumas informações falsas, como a de que eu faria um drink japonês ou italiano, mas tudo era para esconder o meu jogo”, brinca.

Competição

O concurso aconteceu no Cuco Bistrô, famoso restaurante do Centro Histórico. Trinta pessoas competiram com Josenilton em diferentes baterias. A confiança que ele tinha em seu drink, batizado de “Retrato da Bahia”, era grande. A expectativa era de alcançar o lugar mais alto do pódio.

O primeiro lugar não foi ocupado por Josenilton, como ele esperava. O grande vencedor apresentou uma bebida feita de cachaça prata com a fusão da manga, para dar cor, sabor e aroma da fruta. No mesmo copo, havia a cachaça jequitibá, adicionada ao recipiente para aumentar o teor alcoólico do drink. Também foi utilizado xarope de cajá, licor de laranja, sumo de limão e mel de cacau.

Josenilton ficou com o quarto lugar, empatado com o terceiro colocado, mas o critério de desempate foi tempo e nesse quesito seu concorrente foi melhor. “Quando eu comecei a fazer, pensei: vai dar muito certo ou muito errado. Estou fazendo para ganhar. Se der errado, serei o último, mas se der certo, serei o primeiro. Esperei o primeiro lugar, mas isso não aconteceu”, lamentou.

O bartender afirma que causou boa impressão aos avaliadores e que inclusive os deixou incrédulos. Ninguém conseguia compreender como seria possível criar uma bebida feita com acarajé, disse. “Eles ficaram parados e pensaram: como assim uma mistura de acarajé, mel de cacau e dendê? Foi criado uma atmosfera de curiosidade. Quando o drink foi entregue à degustação, os jurados elogiaram bastante”, lembra.