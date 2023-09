ConstruNordeste traz realidade aumentada aplicada à construção civil

Evento tem palestras disputadas e apenas duas que ainda estão com inscrições abertas para o público interessado. Crédito: divulgação

Imagine a possibilidade de subir as paredes de uma casa ou qualquer outra estrutura usando o mundo virtual e as ferramentas da tecnologia. Durante a Expo ConstruNordeste, que está de volta esse ano, é possível fazer esse teste através do BIM, que é a sigla para Modelagem de Informação da Construção.



Na verdade, a ferramenta é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permitem que várias áreas de atuação possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação ou instalação.

“O BIM é uma prática da indústria 4.0, talvez uma das práticas mais acessíveis e mais disseminadas no setor. Ela traz uma assertividade para projetos muito grande, você consegue coordenar e quantificar os projetos com uma precisão e até planejar eles”, conta o presidente da SIDUSCON, Alexandre Landim, um dos responsáveis pelo evento, que apresenta as novidades do setor, as principais tendências, os produtos e as mais modernas soluções em inovação e sustentabilidade. No caso da Arena Cimatec BIM, o profissional do setor da construção poderá conhecer mais sobre a nova tecnologia do mercado.

Segundo Alexandre, o BIM é um tema recorrente por ser a primeira fase da implementação da inovação nas empresas, que consiste em fazer o planejamento e o acompanhamento de projetos com ferramentas. “É a oportunidade de construir virtualmente, identificar possíveis dificuldades e fazer com que a obra seja feita mais rápida e com mais assertividade”, finaliza.

A Arena CIMATEC está localizada no centro da ALA B do evento e conta com uma arquibancada para que os participantes possam acompanhar as palestras ministradas ao longo do evento. O espaço disponibiliza ainda debates sobre o BIM e temas correlatados, sendo realizado em parceria com as empresas CTE tecnologia, PARS, Trimble e AltoQi. Vale destacar que, na Arena, os participantes aprendem mais sobre o modelo BIM, que funciona ainda como um banco de dados para as informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de uma edificação (projeto, obra e manutenção).

“A adoção do BIM é essencial para a transformação digital do setor da construção civil. Ainda hoje, ela é a resposta da indústria 4.0 para esse setor” conta Carlos Bonfim, gerente de Negócios do Instituto Senai de Tecnologia da Construção Civil.

Mas nem só de BIM vivem as inovações da construção civil e os participantes do congresso poderão se aprofundar em temas diversos, através das 28 palestras disponibilizadas sobre os vários setores da construção. Vale destacar, no entanto, que apenas duas estão com as vagas abertas para inscrição.

As palestras estão agendadas para o último dia da exposição e abordarão produtos e serviços de apoio ao setor de construção civil. As atividades serão ministradas pelo gerente executivo Fabrício Rocha e Luiz Gavazza, presidente do Conselho de Administração ABEGÁS. Os 102 expositores da ConstruNordeste se dividem nos seguintes setores: importação e exportação; suprimentos e compras; representantes comerciais; engenheiros, arquitetos e design de interiores; empreiteiras e construtoras; indústria da construção; lojas e atacado de construção e trabalhadores da construção

A exposição ConstruNordeste é realizada no Centro de Exposições de Salvador, até o dia 22 de setembro, das 11h às 21h. A abertura realizada nesta quarta-feira (20), contou com a presença do Presidente do Sinduscon – BA, Alexandre Landim; do Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia(FIEB ), Carlos Passos; do Prefeito Bruno Reis e do Governador do Estado da Bahia Jerônimo Rodrigues.

“A ConstruNordeste nasce grande”, afirma o Governador do Estado. “Já são mais de 15 mil inscritos, com a expectativa de de bater 30 mil entre inscritos e visitantes e isso acaba dinamizando bastante o setor”, finaliza.

“Um setor tão importante para nossa economia...só faltava um grande evento para coroar e celebrar”, disse Bruno Reis, prefeito de Salvador, durante a cerimônia.

