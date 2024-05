IRREGULARIDADES

Construtora e ex-prefeito de cidade na Bahia vão ter que devolver mais de R$ 100 mil

A desaprovação das contas e demais sanções foram causadas pela constatação de irregularidades

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 17:51

Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Acajutiba, José Luís Mendes Brito, e a construtora Conrado Moreira Comércio e Construções Ltda vão ter que devolver R$ 122.500,00 (quantia que deve ser ressarcida ao erário estadual com atualização monetária e juros de mora). A decisão ocorreu em sessão ordinária, realizada nesta quarta-feira (22).

Na ocasião, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) desaprovou a prestação de contas do convênio 270/2014, firmado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) com a Prefeitura Municipal de Acajutiba. O ex-prefeito ainda terá que pagar multa de R$ 2 mil.

O objetivo do convênio foi o apoio financeiro para a construção e a cobertura da feira municipal e a desaprovação das contas e demais sanções foram causadas pela constatação das irregularidades, em especial a não conclusão do objeto conveniado e as falhas na prestação de contas da 1ª parcela repassada.

Ainda foi aprovada a expedição de determinação à Conder para que, em futuros processos de Tomada de Contas, observe o prazo máximo de 60 dias para sua instauração.

Na mesma sessão, foi concluído o julgamento da prestação de contas do convênio 002/2003, que a Coordenação de Desenvolvimento Rural (CDA) firmou com a Associação Rainha dos Anjos dos Pequenos Agricultores da Agro Vila 1 do Assentamento III de Abril, localizada no Município de São Sebastião do Passé.

O objeto do convênio foi o apoio financeiro para a objeto a recuperação de dois quilômetros de estradas vicinais, e a decisão final, à unanimidade, foi pelo arquivamento da prestação de contas, sem baixa de responsabilidade. Ainda cabem recursos das decisões.