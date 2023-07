Contagem regressiva: carros dos caboclos já estão posicionados para desfile

Aos poucos, os pés do Cabloco e da Cabocla começam a ter companhia no Corredor da Lapinha. Dezenas de pessoas chegaram já aguardavam a saídas das carruagens do desfile que marca o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Às 7h10, os primeiros toque dos instrumentos anunciaram a largada está próxima!



Quem chega cedo, ainda consegue fazer registros privilegiados dos caboclos, que ainda estão estacionados metros à frente do Largo da Lapinha. Pessoas de todas as idades aguardam ansiosas o início do percurso. Mesmo antes da largada, as carruagens foram posicionadas já próximo ao Largo da Soledade.