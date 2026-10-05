Contribuintes da Bahia já podem negociar dívidas com até 95% de desconto em juros e multas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:23
Contribuintes baianos com dívidas tributárias poderão negociar os débitos com descontos de até 95% em juros e multas a partir desta segunda-feira (5). A condição especial faz parte da III Semana Nacional da Regularização Tributária, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) até sexta-feira (9), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
A negociação alcança cerca de 70% do estoque de processos de execução fiscal e da dívida ativa. O abatimento pode chegar a 95% para quem optar pelo pagamento à vista e a 75% para quem parcelar o débito em até seis vezes. Nesse caso, cada parcela deverá ser de, no mínimo, R$ 500. Entre os débitos que podem ser negociados estão impostos como ICMS, além de outras dívidas tributárias passíveis de cobrança pelo Estado.
Para aderir, o contribuinte deve acessar os portais da Sefaz-BA ou da PGE, informar CPF ou CNPJ e selecionar os débitos. O sistema calcula automaticamente o desconto e emite o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A negociação só será efetivada após o pagamento da parcela única ou da primeira parcela dentro do prazo. Débitos ainda não inscritos em dívida ativa, o valor principal da dívida e multas de natureza penal, entre outras situações previstas no edital, não podem ser incluídos no acordo.