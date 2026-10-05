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Contribuintes da Bahia já podem negociar dívidas com até 95% de desconto em juros e multas

Semana de Regularização Tributária começa nesta segunda (5) e permite pagamento à vista ou parcelado em até seis vezes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:23

TJBA promove Semana Nacional de Regularização Tributária
TJBA promove Semana Nacional de Regularização Tributária Crédito: Reprodução

Contribuintes baianos com dívidas tributárias poderão negociar os débitos com descontos de até 95% em juros e multas a partir desta segunda-feira (5). A condição especial faz parte da III Semana Nacional da Regularização Tributária, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) até sexta-feira (9), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A negociação alcança cerca de 70% do estoque de processos de execução fiscal e da dívida ativa. O abatimento pode chegar a 95% para quem optar pelo pagamento à vista e a 75% para quem parcelar o débito em até seis vezes. Nesse caso, cada parcela deverá ser de, no mínimo, R$ 500. Entre os débitos que podem ser negociados estão impostos como ICMS, além de outras dívidas tributárias passíveis de cobrança pelo Estado.

Para aderir, o contribuinte deve acessar os portais da Sefaz-BA ou da PGE, informar CPF ou CNPJ e selecionar os débitos. O sistema calcula automaticamente o desconto e emite o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A negociação só será efetivada após o pagamento da parcela única ou da primeira parcela dentro do prazo. Débitos ainda não inscritos em dívida ativa, o valor principal da dívida e multas de natureza penal, entre outras situações previstas no edital, não podem ser incluídos no acordo.

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