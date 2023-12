Coral se apresenta em sacada de prédio no Centro Histórico; confira datas de apresentações

Apresentações acorrem até o dia 16 de dezembro. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Quem passou pelo Centro Histórico na noite deste domingo (10) ouviu a canção natalina 'Noite Feliz' ecoando de um lugar, vozes e instrumentos pouco comuns para outros períodos do ano. Com a temporada de apresentações musicais em sacadas de imóveis no Centro Histórico de Salvador, a prefeitura levou o coral Música das Nascentes, formado por alunos da Escola Ambiental de Camaçari e sob regência do maestro Fred Dantas, para as sacadas do prédio da Federação Espírita da Bahia (FEB), no Largo do Cruzeiro de São Francisco.

A frente do prédio ganhou um público formado especialmente por famílias. A canção ‘Noite Feliz’ foi a primeira que todos escutaram quando o coral começou a se apresentar às 18h30. Mais cinco apresentações estão programadas para acontecer até o dia 16 de dezembro, em outras duas sacadas: no Casarão 17, que fica bem próximo ao prédio da FEB, mas no Terreiro de Jesus; e na Casa do Olodum, na Rua Gregório de Matos, no Pelourinho.

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, próximas terça, quarta e quinta, o coral Música das Nascentes volta a se apresentar, mas na sacada do Casarão 17, no Terreiro de Jesus. Nos dias 15 e 16 de dezembro, a sacada da Casa do Olodum, ao lado da Praça Tereza Batista, vai receber o Coral da Paz, sob regência do maestro Keiler Rêgo.

Esse coral é um projeto musical coordenado por Rêgo desde 2009, com jovens do Bairro da Paz. Durante as apresentações de Natal, o coral terá também a participação dos alunos da Escolinha do Olodum.

As apresentações do projeto fazem parte do Natal Salvador. As primeiras apresentações ocorreram na última sexta-feira (8) e sábado (9), na sacado da FEB.

Palco da Esperança

Além das sacadas, corais formados por alunos de escolas municipais de Salvador se apresentarão no Palco da Esperança, no pátio da Igreja São Pedro dos Clérigos, também no Pelourinho, até o 15 de dezembro, a partir das 17h. Na próxima segunda-feira (11), se apresenta o coral infantil da Escola Municipal Maria Quitéria (Matatu). Na terça (12), sobe ao palco o coral infantil da Escola Municipal Vitória da Conquista (Itapuã) e o coral da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das Escolas Makota Valdina (Engenho Velho da Federação) e Maria Amália Paiva (Nordeste de Amaralina).

Na quarta-feira (13), haverá uma apresentação musical feita por alunos da Escola Municipal Allan Kardec (Itapuã) e a apresentação do coral da Escola Municipal Adauto Pereira (Cajazeiras). Na quinta-feira (14), se apresentam os corais da Escola Municipal Barbosa Romeo (São Cristóvão) e da Escola Municipal Visconde de Cairu (Brotas). Encerrando, na sexta (15), se apresentam o coral da Escola Municipal Padre Ugo Meregali (Nova Brasília) e o Coral Louvor Jovem do Colégio Adventista (Nazaré).

Palco da Anunciação

As apresentações de corais ainda se estendem ainda ao Palco da Anunciação, montado no Largo do Cruzeiro de São Francisco. No local, serão realizados concertos e corais de 18 a 23 de dezembro. No dia 18, a partir das 17h30, haverá as apresentações do Coral Allegro I sob regência da maestrina Poliana Monteiro e da Orquestra Fred Dantas com o tema Um Natal Brasileiro.

No dia 19, a partir das 17h, se apresentam o Coral da Hora da Criança; o Coral Igreja Batista Nazareth I sob regência do maestro Jean Prado e a Orquestra Zeca Freitas sob regência do maestro Zeca Freitas e com o tema “Natal de Jobim a Beethoven”.

No dia 20, a partir das 17h30, haverá as apresentações do Coral do Mosteiro de São Bento, sob regência do maestro Vinícios Ferraz, e Orquestra da Banda da Guarda Civil Municipal, com o tema “A Magia do Natal e as Músicas do Rei Roberto Carlos”.

No dia 21, também a partir das 17h30, o público vai poder conferir as apresentações do coral ARS Cantandi sob regência do maestro Carlos Veiga Filho e da orquestra Sergio Benutti com o tema Natal do Cinema ao Jazz.

No dia 22, a partir das 17h30, haverá as apresentações do Coral Ecumênico da Bahia e da orquestra da Câmara de Salvador, sob regência do maestro ngelo Rafael, com o tema “Melodias Inesquecíveis”.

No dia 23, a partir das 17h, encerram o projeto as apresentações do Coral para Adonai; de Mário Show e o Coral Vozes do Mané Dendê e da Orquestra Paulo Primo sob regência do maestro Paulo Primo, com o tema “Natal com Beatles”.

Programação das sacadas:

12, 13 e 14/12 - Coral Música das Nascentes, na sacada do Casarão 17, no Terreiro de Jesus.