Corpo achado em Mar Grande é de adolescente que se afogou em Ondina

O corpo na praia de Barra do Pote, em Mar Grande, na quarta-feira (13), pertence ao adolescente que se afogou na praia de Ondina, em Salvador. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta quinta (14).



Alex Almeida dos Santos Ferreiras, de 16 anos, se afogou no domingo (10) quando estava na praia com mais três amigos. Bombeiros do 13º BBM/Bmar organizaram as buscas. Nos primeiros dias, foram usados drones e embarcações, mas sem sucesso.