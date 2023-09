Corpo achado em Mar Grande pode ser de rapaz que se afogou em Ondina

Populares encontraram um corpo na praia de Barra do Pote, em Mar Grande, por volta das 17h30 desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas características apontam que o corpo pode ser do adolescente que se afogou no último domingo (10) na praia de Ondina, em Salvador.



Apesar da suspeita, a identificação ainda vai ser realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).